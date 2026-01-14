В ЛНР сбор зерновых и зернобобовых культур в 1,5 раза превысил уровень 2024 года

Показатель составил 900 тыс. тонн

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в ЛНР составил 900 тыс. тонн, что в 1,5 раза выше прошлогоднего показателя. Такие данные за 2025 год приводит Министерство сельского хозяйства региона в своем канале в Max.

"Сбор зерновых и зернобобовых культур в 1,5 раза выше уровня 2024 года. Средняя урожайность - 25,0 ц/га. Наивысший показатель роста у зернобобовых (горох, нут): 5.2 тыс. тонн, что на 75% превышает показатели прошлого года. Урожай пшеницы прибавил 67,4 % и составил 777 тыс. тонн, ячмень вырос на 67,9% собрано 71 тыс. тонн. Аграрный сектор региона демонстрирует значительный рост по большинству культур" - говорится в сообщении.

Минсельхоз ЛНР также привел данные Росстата по России, где зафиксирован рост производства. Валовой сбор зерновых и зернобобовых достиг 139,7 млн тонн, что на 10,7% выше показателя 2024 года.

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании "О ходе сезонных полевых работ в 2025 году" подчеркнул, что правительство РФ сохраняет всестороннюю поддержку АПК. На реализацию отраслевых госпрограмм в 2025 году выделено больше 600 млрд рублей, из них свыше 100 млрд рублей направлено на прямые субсидии аграриям. Сопоставимый объем прямых субсидий запланирован и на 2026 год.