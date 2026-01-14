Минсельхоз: цены производителей на некоторые овощи ниже прошлогодних

Цены на томаты снизились на 21,6%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Цены производителей на ряд овощей в России в настоящее время ниже прошлогодних. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Рост производства овощей позволяет сохранять стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке. Цены производителей на ряд позиций сейчас ниже, чем были год назад", - говорится в сообщении.

В частности, цены на томаты снизились на 21,6% год к году, а на огурцы - на 9,9%. "Стоимость овощей в рознице также ниже год к году", - добавили в Минсельхозе.

В министерстве отметили, что одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены.

Также успешной работе отрасли способствуют комплексные меры господдержки. Так, в 2025 году на развитие овощеводства и картофелеводства выделено 3,7 млрд рублей. Поддержка включает субсидии на гектар, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры, пояснили в Минсельхозе.