В Донбассе и Новороссии объем перевозок по ж/д вырос на 1,9% в 2025 году

Показатель составил 21,66 млн тонн

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Общий объем перевозок по железным дорогам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области составил по итогам 2025 года 21,66 млн тонн. Этот показатель почти на 2% превысил уровень 2024 года, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

"Объем перевозок по железным дорогам четырех исторических регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - составил 21,66 млн тонн грузов. Показатель превысил плановый на 2,4%. Погрузка перевыполнена на 3,1% к плану и на 1,9% выше уровня 2024 года", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что основную массу перевозимых грузов составили каменный уголь, руду, черные металлы и флюсы.