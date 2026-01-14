Главгосэкспертиза одобрила строительство терминала в аэропорту Горно-Алтайска

Он сможет обслуживать до 800 пассажиров в час

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Проектно-сметная документация на строительство нового терминала аэропорта в Горно-Алтайске получила положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Главгосэкспертиза России одобрила проект нового аэровокзального комплекса в аэропорту Горно-Алтайск. Новый терминал внутренних воздушных линий сможет обслуживать до 800 пассажиров в час", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что помимо самого здания площадью более 28 тыс. кв. м, проект включает новый аванперрон, привокзальную площадь, котельную, инженерные сети и очистные сооружения. Планируется, что терминал примет первых пассажиров в 2028 году.