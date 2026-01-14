Кабмин обсудит ужесточение борьбы с мошенниками и допинвестиции в ремонт дорог

Предлагается увеличить штрафы за продажу сим-карт в неустановленных местах или неуполномоченными лицами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство РФ на традиционном заседании 15 января обсудит новые меры борьбы против телефонных- и кибермошенников, а также расширит список источников финансирования для ремонта дорог. О повестке мероприятия сообщила пресс-служба кабмина.

Борьба с мошенниками

На заседании будут рассмотрены проекты поправок в КоАП, в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Предлагается, в частности, увеличить штрафы за продажу сим-карт в неустановленных местах или неуполномоченными лицами. Законопроекты содержат и ряд других нововведений, направленных на противодействие киберпреступлениям, сообщал ранее ТАСС источник в отрасли.

Дороги

Кабмин также рассмотрит поправки к закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Они призваны расширить список возможных источников финансирования ремонта и обслуживания федеральных трасс, переданных в управление Росавтодору.

Таможня и зарубежные инвестиции

Помимо прочего, правительство рассмотрит поправки к закону "О таможенном регулировании". Законопроект должен улучшить взаимодействие таможенных органов и уполномоченных экономических операторов - надежных компаний - участников внешнеэкономической деятельности.

Также, согласно повестке заседания, кабмин намерен рассмотреть вопрос об одобрении межправсоглашения с Мьянмой о поощрении и защите инвестиций.

Законопроект направлен на ратификацию соглашения, подписанного в Санкт-Петербурге 20 июня 2025 года.