"Эксперт РА": объем страхования жизни в 2025 году может незначительно снизиться

По оценкам агентства, он составит 2 трлн рублей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сегмент страхования жизни по итогам 2025 года может незначительно снизиться и составить 2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные обзора рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Весь сегмент страхования жизни может снизиться от 0 до -2% и составить 2 трлн рублей за 2025 год", - говорится в материалах.

Отмечается, что по оценкам агентства в IV квартале 2024 года страхование жизни росло крайне высокими темпами за счет коротких продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). "Однако в IV квартале 2025 года таких же результатов рынок повторить не сможет. На фоне снижения ключевой ставки продукты страхования жизни становятся более длинными", - говорится в обзоре.

Так, эксперты выяснили, что если в 2024 году широкое распространение получили программы на три месяца, что и привело к взрывному росту НСЖ, то сейчас договоры заключаются на более длительный срок - от года до трех лет.

При этом, по прогнозу агентства, к концу 2025 года объем НСЖ не достигнет уровня 2024 года и будет ниже на 20-23%. "Кредитное страхование жизни также сократится на 15-16% за 2025 год в результате ужесточения кредитования и высоких ставок по кредитам, которые были характерны для этого года. При этом поддержку сегменту страхования жизни окажет ИСЖ, прирост которого может составить 60-65% по итогам 2025 года", - говорится в материалах.

В то же время эксперты отмечают, что рост ИСЖ в 2025 году связан с тем, что с 2026 года этот вид страхования уйдет с российского рынка, и его продажи прекратятся. "А с учетом снижения ключевой ставки и негативной динамики фондового рынка клиенты стараются успеть до конца года оформить полисы ИСЖ на длительный срок", - говорится в обзоре.