Rusprofile: новый бизнес в 2025 году активнее всего открывался в Марий Эл

В пятерку лидеров также вошли Чувашия, Дагестан, Волгоградская область и Карачаево-Черкесия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Всего за 2025 год в России открыли 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимательств (ИП), что на 4,13% больше, чем в 2024 году. Регионом-лидером по динамике открытия нового бизнеса стала Республика Марий Эл, также в топ-5 вошли Чувашия, Дагестан, Волгоградская область и Карачаево-Черкессия. Об этом говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Всего за минувший год в России открыли 1 269 236 компаний и ИП. Это на 4,13% больше, чем в 2024 году (1 218 932 организаций). Положительная динамика наблюдалась в 75 регионах. Лидером стала Республика Марий Эл. В 2025 году там открыли 5 667 компаний и ИП, что на 33,6% выше, чем годом ранее (4 242). В пятерку лидеров также вошли Чувашская Республика, Республика Дагестан, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская Республика", - говорится в материалах.

При этом, согласно данным исследования, в Москве динамика регистраций новых компаний и ИП снизилась на 12,7%. Также снижения отмечаются в Республике Калмыкия (-13,8%), Ненецком автономном округе (-32,4%), Запорожской области (-35,9%) и Херсонской области (-42,9%).

В то же время эксперты выяснили, что Москва стала лидером по количеству регистраций новых субъектов бизнеса. Так, в столице за 2025 год открыли почти 150 тыс. компаний и ИП. В пятерку лидеров также вошли Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

"Среди организаций, открытых в 2025 году, подавляющее большинство приходится на индивидуальных предпринимателей - 84,8%. Годом ранее эта цифра составляла 80,7%", - отмечается в исследовании.