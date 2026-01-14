В ГД предложили разрешить собственникам регистрировать несколько гостевых домов
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Введение возможности регистрации нескольких гостевых домов одним собственником позволит добиться чистоты эксперимента и предотвратит уход части средств размещения в тень. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").
В нескольких регионах России действует эксперимент, согласно которому все гостевые дома должны быть зарегистрированы в реестре. С 1 января деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, запрещена.
"Профильный комитет рассматривает возможность наделения регионов правом регистрировать несколько домов, принадлежащих одному владельцу, в качестве гостевых", - сказал депутат.
Он пояснил, что нередки случаи наличия на одном земельном участке нескольких домов, только один из которых сейчас выбирается в качестве гостевого, но при этом владелец желает зарегистрировать в качестве гостевых все дома.
"Подобная практика широко распространена на юге России, ее игнорирование может стимулировать создание фиктивных юридических лиц, уход части средств размещения в тень или ее переход на арендную модель, что отразится на прозрачности эксперимента и гостиничной сфере", - отметил парламентарий.