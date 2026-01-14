Сумма выплат при рождении ребенка в России может превышать 3 млн рублей

Максимальный размер декретных доступен работающим родителям с высоким уровнем дохода

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россияне с появлением в семье ребенка могут получить разные меры поддержки на сумму больше 3 млн рублей, включая декретные выплаты, следует из подсчетов ТАСС.

Максимальный размер декретных доступен работающим родителям с высоким уровнем дохода, и, наоборот, некоторые меры господдержки полагаются только семьям с низким уровнем дохода.

Поддержка на всех этапах

- 737,2 тыс. рублей - маткапитал на первого ребенка. До такой суммы он будет проиндексирован с 1 февраля. Еще 237 тыс. рублей доплаты положено на следующего ребенка. Сумму нельзя получить на руки "живыми деньгами", но можно направить на покупку жилья, образование детей, накопительную пенсию одного из родителей. Семьям с низким доходом разрешено конвертировать ее в ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет.

- До 955,8 тыс. рублей составляет пособие по беременности и родам для работающих женщин - конкретный его размер зависит от зарплаты. По сути это оплачиваемый больничный, который покрывает в среднем 70 дней до родов и 70 после. При осложненной или многоплодной беременности его срок увеличивается, а вместе с этим и предельная сумма - до 1 млн 065 тыс. рублей и 1 млн 324,5 тыс. рублей соответственно.

Пособие платится в размере среднего заработка за предыдущие два года (но не выше лимита). То есть для получения максимальной суммы среднемесячная зарплата за этот период должна быть выше 200 тыс. рублей.

- Больше 1 млн рублей суммарно можно получить в виде пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оно тоже привязано к зарплате. Пособие назначается, когда заканчивается отпуск по беременности и родам.

Максимальный размер выплаты в 2026 году - 83 тыс. рублей в месяц. Таким образом, если пособие назначено в январе, за год семья получит до 996 тыс. рублей. В 2027 году, как следует из материалов Соцфонда, максимальное пособие планируется увеличить до 95 тыс. рублей в месяц. То есть за оставшиеся месяцы, пока ребенку не исполнится 1,5 года, семья может получить еще больше 300 тыс. рублей.

Пособие рассчитывается как 40% от среднего заработка за предыдущие два года. Оформить его может не только мама, но и отец или другие члены семьи (но только один из них). Выплата сохраняется, даже если родитель выходит на работу на полный день.

- Почти 29 тыс. рублей с 1 февраля составит единовременное пособие при рождении ребенка (сейчас около 27 тыс. рублей). Оно положено всем российским семьям, независимо от уровня дохода и формата занятости.

И на всех уровнях

- Существуют и другие льготы. Например, для малообеспеченных семей есть единое пособие: оно составляет от 50% до 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе - в зависимости от нуждаемости.

- Также с рождением ребенка семьи получают право на ипотеку по льготной ставке. По сравнению с рыночным кредитом экономия на процентах может быть несколько миллионов рублей.

- Некоторые регионы назначают собственные выплаты при рождении ребенка, например молодым или многодетным семьям. Нередко вручается "коробка новорожденного" стоимостью до 20-30 тыс. рублей или ее денежный эквивалент.

- Бывает "корпоративный маткапитал". С 2026 года работодатели могут выплачивать своим сотрудникам без уплаты налогов и взносов до 1 млн рублей при рождении ребенка.

- Еще больше мер поддержки доступно россиянам, у которых несколько детей. Например, в России появилась семейная налоговая выплата для семей с небольшими доходами и двумя и более детьми, она позволяет работающим родителям вернуть 7 из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц. А для многодетных есть субсидия в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.