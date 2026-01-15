"Финуслуги": наибольшие суммы кредитов в 2025 году запрашивали жители Татарстана

Средний показатель составил 1,2 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россияне в 2025 году запрашивали кредит наличными в среднем на 730 тыс. рублей, при этом наибольшая средняя сумма была зафиксирована в Татарстане - 1,2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги".

"Россияне в 2025 году в среднем запрашивали кредит наличными в размере 730 тыс. рублей. <…> Наибольшие суммы кредитов запрашивали жители Татарстана, где средняя сумма составила 1,2 млн рублей. На втором месте Москва, где средний показатель составил 1,1 млн рублей, на третьем - Московская область с показателем в 959,9 тыс. рублей", - указали в "Финуслугах".

В топ-3 с самыми скромными кредитными запросами вошли Ставропольский край, где средняя сумма составила 268 тыс. рублей, а также Алтайский край (506 тыс. рублей) и Кемеровская область (529 тыс. рублей).

По расчетам "Финуслуг", средний срок запрошенного кредита в 2025 году составил 3,2 года. Средний возраст заемщика - 37 лет. Более 46% из них имеют высшее образование. Доля мужчин среди тех, кто запрашивал кредиты, составила 67,4%, доля женщин - 32,6%.

Данные о среднем размере запрошенной суммы рассчитаны на основе заявок, поданных через маркетплейс "Финуслуги".