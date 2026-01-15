ЮMoney: россияне в праздники тратили в основном на спа-салоны и культурный досуг

В основную статью расходов также вошли БАДы, оплата онлайн-кинотеатров, книжных и музыкальных сервисов, говорится в исследовании финтех-компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россияне в прошедшие новогодние праздники активно тратили деньги на услуги спа-салонов, культурный досуг, а также на покупку БАДов, оплату онлайн-кинотеатров, книжных и музыкальных сервисов. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования финтех-компании ЮMoney (есть у ТАСС).

"На новогодних каникулах 2026 года многие россияне отказались от многодневных застолий в пользу активного отдыха, заботы о здоровье и новых впечатлений. Основными статьями расходов с 1 по 11 января 2026 года стали услуги спа-салонов, спортивное питание, культурный досуг и цифровые развлечения", - отмечается в исследовании.

По данным ЮMoney, количество оплат в спа-салонах увеличилось на 65%, при этом средний чек вырос на 13%, достигнув 6 736 руб. Похожая динамика наблюдается и в массажных салонах, где число транзакций выросло на 25%, а средний чек вырос на 52%, до 6 745 руб.

В новогодние праздники также зафиксирован серьезный рост спроса на БАДы и спортивное питание - почти в два раза. Средний чек в этой категории увеличился на 58% и составил 11 099 руб.

"Стремление к обновлению нашло отражение и в выборе способов проведения досуга. Данные платежного сервиса показывают рост популярности активностей, требующих физических усилий и социальных контактов. Спрос на услуги танцевальных студий вырос на 44%, а средний чек составил 4 430 руб. (-11%). Одновременно с этим число оплат в спортивных и оздоровительных клубах увеличилось на 14%, а средний чек стал на 11% меньше и составил 4 818 руб.", - отмечают в ЮMoney.

Число покупок билетов на выставки и туристические достопримечательности выросло на 75% относительно того же периода 2025 года. Средний чек при этом остался почти на прежнем уровне, составив 2 526 руб.

Популярными оказались и парки развлечений, а также цирки. Здесь спрос на билеты в праздники вырос на 44%, а средний чек увеличился на 21% - до 1 941 руб.

Росло и число оплат цифровых товаров, включая подписки на книги, музыку и фильмы. В этой категории рост платежей составил 34%. При этом траты на печатные и аудиокниги увеличились на 21%. "Традиционно выросли и расходы на общественное питание: число оплат в кафе и ресторанах быстрого питания увеличилось на 31%, а средний чек - на 9%, до 1 295 руб.", - уточнили в ЮMoney.

Исследование проведено на данных ЮMoney о платежах за 1-11 января 2026 года.