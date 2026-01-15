"Мир квартир": в России съемные комнаты подешевели впервые за девять лет

Средняя цена за аренду составила 11,6 тыс. рублей, сообщили аналитики федерального портала

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ставки аренды на комнаты в РФ снизились впервые с 2017 года, сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"За минувший год в 32 из 70 исследованных городов ставки аренды выросли, в 38 упали. В последний раз цены на съемные комнаты показывали падение в 2017 году. В целом по стране комнаты потеряли 2,2% от цены аренды и теперь сдаются в среднем за 11,6 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Наибольшее падение отметилось в Владикавказе (-22%), Грозном (-21,9%), Магнитогорске (-19,8%), Улан-Удэ (-19%), Мурманске (-17,7%), Хабаровске (-17,6%), Чите (-16,8%), Вологде (-14,9%), Сургуте (-14,8%) и Казани (-14,8%). В Москве съемные комнаты подешевели на 3,9%, до 22,9 тыс. в месяц, в Московской области - на 2,5%, до 16,1 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - на 11,5%, до 14,8 тыс. рублей в месяц.

Наибольший рост за 2025 год продемонстрировали Киров(+26,3%), Смоленск (+19,5%), Набережные Челны (+18,7%), Иваново (+18,3%), Астрахань (+15,1%), Севастополь(+11,9%), Барнаул (+11,2%), Белгород (+10,8%), Чебоксары (+10,6%) и Саранск (+10,4%).

"Мы видим сильную коррекцию ставок аренды комнат, более существенную, чем у квартир. Если за 2024 год съемные комнаты подорожали на целых 28%, причем рост показали все города без исключения, то в прошлом году возобладала обратная тенденция. Предложение комнат выросло на 10% за год. Но главная причина снижения стоимости аренды не в этом, а в недостаточной платежеспособности арендаторов. Ведь спад экономики и падение доходов в первую очередь бьют по наименее обеспеченным слоям населения, а наниматели комнат принадлежат именно к ним", - прокомментировал ТАСС гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Самые дешевые комнаты сейчас сдаются в Магнитогорске (8 313 рублей в месяц), Якутске (8 602 рубля в месяц), Пензе (8 752 рубля в месяц, Нижнем Тагиле (9 102 рубля в месяц) и Орле (9 109 рублей в месяц). Самые дорогие, помимо Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, - в Сочи (17 997 рублей в месяц) и Хабаровске (14 453 рубля в месяц).