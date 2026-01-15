Опрошенные россияне недовольны стоимостью мобильной связи

Также среди раздражающих факторов в работе мобильных операторов назвали навязывание дополнительных услуг и плохую связь, говорится в исследовании агрегатора услуг мобильной связи в России "Экомобайл"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россияне считают главными раздражающими факторами в работе мобильных операторов навязывание дополнительных услуг, плохую связь и высокую стоимость. Об этом говорится в исследовании агрегатора услуг мобильной связи в России "Экомобайл", которое есть у ТАСС.

"Согласно результатам исследования, более половины россиян (52%) считают самым раздражающим фактором в работе мобильных операторов навязывание дополнительных услуг: подписок, сервисов и опций, которые подключаются автоматически или предлагаются без очевидной необходимости", - говорится в исследовании.

Далее, согласно результатам исследования, идут плохая связь в отдельных местах, а также высокая стоимостью мобильных услуг. Кроме того, раздражающими факторами россияне назвали работу служб поддержки, сложности при смене оператора и неудобный интерфейс мобильных приложений.

Вместе с тем 49% опрошенных отметили, что не меняли оператора за последние пять лет, 18% меняли оператора один раз, около 11% - два раза и более, 10% переходили между тарифами, не меняя оператора, а 13% одновременно пользовались услугами сразу нескольких компаний. "Однако данные показывают, что это не всегда означает полную удовлетворенность сервисом. Каждый третий россиянин (34%) допускает смену оператора из-за плохого качества связи. В числе возможных причин перехода респонденты также называют более выгодное ценовое предложение (42%) и смену региона проживания (18%)", - сказано в исследовании.

Опрос был проведен при помощи сервиса "Яндекс взгляд" в декабре 2025 года, в исследовании приняли участие 1 тыс. респондентов.