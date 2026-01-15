В Сочи за 11 месяцев 2025 года спрос на новостройки снизился на 75%

В Крыму и Севастополе показатель упал на 7%, в Анапе - на 11,1%

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спрос на новостройки в Сочи за 11 месяцев 2025 года снизился на 75% по сравнению с аналогичным 2024 прошлого года, в Крыму и Севастополе - на 7%, в Анапе - на 11,1%, сообщили ТАСС в системе мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.prо.

В Крыму и Севастополе было продано 9,8 тыс. объектов по сравнению с 10,5 тыс. объектами за 11 месяцев 2024 года, говорится в материалах. В Сочи продали 800 лотов в новостройках по сравнению с 3,2 тыс. за аналогичный период 2024 года. В Анапе реализовали 1,1 тыс. объектов, за 11 месяцев 2024 года их было 1,3 тыс.

Падение спроса на новостройки в Сочи стало результатом сразу нескольких причин, объяснили ТАСС аналитики. Во-первых, это ипотека - отмена общедоступной льготной и рост ставок по стандартным программам. Во-вторых, реакция покупателей после ажиотажного спроса 2024 и 2023 года - наступило охлаждение.

Средняя стоимость кв. м в Крыму и Севастополе в декабре 2025 года составила 259,5 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 15%. В Сочи стоимость "квадрата" достигла 708,4 тыс. рублей, по сравнению с декабрем 2024 года рост составил 10%. В Анапе цены на жилье в новостройках выросли на 11,3%, до 336,6 тыс. рублей.