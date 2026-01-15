Никитин надеется на открытие временно закрытых аэропортов в ближайшее время

Ограничена работа некоторых аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя, сообщил глава Минтранса РФ

МОСКВА, 15 января./ТАСС/. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин надеется на возобновление работы временно закрытых российских аэропортов в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Я надеюсь, да", - ответил Никитин на вопрос, стоит ли ждать в ближайшее время открытия аэропортов.

Ограничена работа некоторых аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

Как сообщал ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров, все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты готовы к открытию, однако решение о возобновлении работы принимает не Росавиация. Позднее он сообщал, что Росавиация находится в постоянном контакте с Минобороны РФ по возможному возобновлению работы южных аэропортов, однако конкретных решений пока нет.

