Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,22%

К 07:10 мск показатель замедлил снижение и находился на отметке 2 699,09 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,22% и находился на уровне 2 696,77 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке 2 699,09 пункта (-0,13%).

Московская биржа 27 января 2025 года возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.