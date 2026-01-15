АРВЭ: ЕАО и Саратовская область будут лидерами по вводу возобновляемой генерации

Высокие показатели в 2026 году также продемонстрирует Республика Дагестан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января./ТАСС/. Еврейская автономная область и Саратовская область станут регионами-лидерами по вводу объектов возобновляемой энергии в 2026 году. Высокие показатели по увеличению доли ВИЭ в генерации электроэнергии также продемонстрирует Республика Дагестан. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

"Согласно текущим планам, в тройку регионов-лидеров по запланированным к вводу в 2026 году мощностям ВИЭ-генерации войдут Еврейская автономная область (679 МВт), Саратовская область (515 МВт) и Республика Дагестан (226 МВт)", - говорится в сообщении.

По итогам прошлого года общий объем вводов возобновляемых источников составил 678 МВт. Из них 633 МВт было введено на оптовом рынке электроэнергии, 44 МВт - на розничном рынке. По состоянию на конец 2025 года совокупная установленная мощность ВИЭ-генерации в России достигла 7,21 ГВт.

Согласно прогнозу АРВЭ, в текущем году может быть введено около 1,4 ГВт новой генерации на основе возобновляемых источников энергии. "В 2026 году запланировано более чем двукратное увеличение объемов ввода новых объектов ВИЭ-генерации, из которых около 90% придутся на солнечные и ветровые электростанции", - подчеркнули в ассоциации.

АРВЭ - некоммерческая организация, представляющая интересы крупнейших и наиболее активных участников российского сектора ВИЭ и низкоуглеродного водорода.