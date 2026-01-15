Сенатор Ворона: валовой региональный продукт Приазовья может вырасти в 13 раз

Такой результат станет возможен благодаря стратегии развития макрорегиона

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Приазовья может вырасти с 1,3 трлн до 16,8 трлн рублей, то есть почти в 13 раз, к 2040 году благодаря реализации стратегии развития макрорегиона. При этом общий макроэкономический эффект может составить порядка 15,5 трлн рублей, сообщил ТАСС сенатор от Запорожской области, зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года, которая предусматривает восстановление благоприятных экологических условий, развитие туризма и повышение благосостояния жителей. Документ включает мероприятия для Республики Крым, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Ростовской областей, Краснодарского края.

"Развитие промышленности, сельского хозяйства и туризма создаст дополнительные рабочие места и точки роста для бизнеса. Так что к 2040 году мы ожидаем не только значительный прирост населения - примерно до 9 млн человек, но и существенный рост доходов. По предварительным расчетам, ВРП макрорегиона может вырасти с 1,3 трлн до 16,8 трлн рублей, а общий макроэкономический эффект к 2040 году - составить примерно 15,5 трлн рублей", - рассказал Ворона.

Кроме того, реализация стратегии позволит существенно повысить качество жизни населения за счет улучшения коммунальных услуг и воды, ликвидации опасных отходов, а также создания комфортных условий для проживания вблизи Азовского моря и впадающих в него рек, добавил сенатор.

По его словам, уже сейчас идут работы по очистке впадающих в море рек, разработка планов по зарыблению и восстановлению биоразнообразия моря для развития туризма и аквахозяйства. Улучшается транспортное сообщение, соединяющее все регионы Приазовья: строятся автодороги и ж/ д пути, восстанавливается паромное сообщение. Эффективно работает СЭЗ, существуют также планы по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, добавил собеседник агентства.

"В стратегии нет более или менее важных направлений, они логично нанизываются друг на друга и создают комплексные возможности для развития потенциала всех семи регионов Приазовья. <…> Это комплекс задач, пирамида, из которой нельзя вытащить ни одной составляющей", - заключил Ворона.