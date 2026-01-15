"Авито услуги": в РФ вырос спрос на услуги пармастеров в начале 2026 года

Россияне интересовались услугами специалистов, отвечающих за комплексное проведение процедуры парения, на 65% больше, чем год назад, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спрос жителей России на услуги пармастеров - специалистов, которые отвечают за комплексное проведение процедуры парения, - в январе 2026 года вырос на 65% относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "Авито услуги", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Новогодние каникулы все чаще проходят не за столом, а в бане. По данным "Авито услуг", в период с 1 по 12 января 2026 года интерес к банным и СПА-услугам заметно вырос. <…> На фоне роста интереса к банным процедурам особенно заметно увеличился спрос на услуги пармастеров - на 65% относительно аналогичного периода 2025 года", - сказано в тексте.

По словам аналитиков, еще одним трендом среди россиян в первые дни января стали кедровые бочки. Интерес к более щадящей форме парения, при которой голова остается снаружи, а тело прогревается мягким паром, вырос на 44% год к году.

Полежать в банном чане - уличной купели с горячей водой - россияне планировали в начале января на 72% активнее, чем год назад. Спрос на посещение расслабляющих ванн увеличился на 71%, говорится в исследовании.

Услугу по антицеллюлитному обертыванию с 1 по 12 января 2026 года искали на 78% чаще, чем годом ранее. Помимо этого шоколадное обертывание, ориентированное на увлажнение и улучшение состояния кожи, показало рост на 12%, поделились эксперты.