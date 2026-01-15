В Омской области построят терминал для отправки контейнерных грузов за рубеж

Стоимость проекта составит свыше 200 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 15 января. /ТАСС/. Транспортно-логистический комплекс для отправки контейнеров за рубеж построят в Омской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко. Проект стоимостью более 200 млн рублей планируется завершить в 2028 году.

Омская область - один из ведущих промышленных и аграрных регионов России. В структуре экспорта - нефтехимическая и машиностроительная продукция, зерно, продукты питания. В Омске сходятся Транссибирская магистраль, водные пути по Иртышу, федеральные автотрассы между центральной частью России, Дальним Востоком и Казахстаном, возводится новый аэропорт Омск - Федоровка.

"В ходе заседания [инвестиционного комитета] поддержали новый проект - строительство транспортно-логистического комплекса "Контейнерный терминал "Карбышево". Инвестор планирует вложить в реализацию более 200 млн рублей", - написал Хоценко.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что завершить проект планируется в 2028 году. Он включает создание терминала с полным спектром услуг по обработке контейнерных грузов, а также подведение за счет инвестора железнодорожных путей.

"Терминал будет интегрирован в международные контейнерные маршруты, включая направления в Китай, что позволит перераспределить грузопотоки на железнодорожный транспорт, повысить экспортный потенциал Омской области и создать новые рабочие места", - подчеркнул глава региона.