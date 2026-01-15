СК планирует при помощи ИИ выявлять закономерности преступного поведения

Применение искусственного интеллекта должно осуществляться под контролем человека, отметил председатель СК Александр Бастрыкин

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следственный комитет проводит работу по применению искусственного интеллекта для выявления закономерностей преступного поведения. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования ведомства.

"Что касается искусственного интеллекта, есть определенные наработки по его применению для выявления определенных закономерностей преступного поведения на основе анализа вводимых данных из материалов уголовных дел", - сказал он.

При этом Бастрыкин подчеркнул, что применение искусственного интеллекта должно осуществляться под контролем человека. "Он может помочь в решении отдельных прикладных задач, но нельзя абсолютно полагаться на его выводы в вопросах, касающихся судьбы человека", - пояснил глава ведомства.

По словам председателя СК, новые технологии помогают в расследовании преступлений. Так, на сегодняшний день криминалисты активно используют специальные технические средства для обнаружения и изъятия следов на месте происшествия. В их число входят приборы гео- и гидролокации, металлопоиска, источники криминалистического света, эндоскопы, средства поиска взрывчатых веществ и беспилотные летательные аппараты. Также применяются инструменты видеоаналитики, которые позволяют улучшать видеозаписи для идентификации значимых объектов, и программное обеспечение для работы с большими данными при расследовании преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий.

За последние 5 лет следователи-криминалисты приняли участие в проведении 860 тыс. осмотров мест происшествий, обысков, проверок показаний на месте и других следственных действий.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00 мск.