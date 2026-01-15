"Авто.ру оценка": средняя цена нового российского авто выросла почти на четверть

По данным исследования, за 2025 год сегмент отечественных марок поднялся на 5%

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Средняя стоимость нового отечественного автомобиля в России по итогам 2025 года выросла на 22%, достигнув 1,95 млн рублей. Об этом говорится в исследовании "Авто.ру оценка" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"В случае с отечественными производителями подъем оказался еще более стремительным - средняя цена к концу года едва не превысила отметку в два миллиона, поднявшись на 22%, до 1,95 млн рублей", - отмечается в исследовании.

При этом средняя цена на новые китайские автомобили с августа по декабрь выросла на 8,3%, до 3,82 млн рублей. По данным исследования, за 2025 год сегмент отечественных марок вырос на 5%, а количество объявлений о китайских автомобилях сократилось более чем вдвое.

Наибольшее снижение средней стоимости было зафиксировано в Нижегородской ( 20%), Оренбургской ( 19,5%) и Калужской ( 18,2%) областях. В Москве цена снизилась на 2%, до 3,69 млн рублей, а в Санкт-Петербурге - выросла на 2%, до 3,15 млн рублей. Наибольший рост показали Саратовская (+36,5%), Брянская (+22%) и Новгородская (+14%) области.