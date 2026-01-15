В бюджет Крыма поступило 2,4 млрд рублей от продажи национализированного имущества

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Власти Республики Крым привнесли в бюджет региона в 2025 году 2,4 млрд рублей, полученные от продажи национализированного имущества граждан Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер парламента региона Владимир Константинов.

"Крымское имущество врагов России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. В результате этой работы в бюджет Крыма с 2023 года поступило 5,88 млрд рублей, в том числе в 2025 году 2,4 млрд рублей", - написал он.

Средства направляются на ремонты социальных, культурных, спортивных объектов, дорог, обустройство общественных зон, поддержку участников СВО и их семей.

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признать собственностью республики имущество недружественных стран и их граждан. Были национализированы активы АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительного завода "Залив", имущество ООО "Руслайн ко", "Мегастроя", а также, в частности, недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Собственностью Крыма также стало имущество ЗАО "Ялтинская киностудия", ООО "Отель "Бристоль" в Ялте, ПАО "Платинум банк", ПАО "Укрсоцбанк", АО "Международный детский медицинский центр "Чайка", ООО "Каракаш агро", АО "Пансионат". Всего в регионе с 2022 года были национализированы объекты недвижимости порядка 500 физических и юридических лиц.