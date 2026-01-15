РБК: "Юнирест" завершила ребрендинг российских точек KFC в Rostic’s

На начало 2026 года общее количество ресторанов Rostic’s под управлением компании составляет более 1300, сообщило издание

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Компания "Юнирест", развивающая сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s, завершила ребрендинг точек KFC, которые перешли под ее управление после того, как владелец бренда ушел с российского рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечает издание, все рестораны сети работают и развиваются под брендом Rostic’s. Так, на начало 2026 года общее количество ресторанов Rostic’s под управлением компании (включая собственные и открытые по франшизе) составляет более 1300.

В сервисе навигации 2ГИС также подтвердили изданию, что заведения Rostic’s под старым брендом на карте сервиса отсутствуют. Представитель сервиса уточнил, что 2ГИС менял названия работавших под брендом KFC ресторанов по информации от управляющей компании сети заведений.

Компания Yum! Brands в апреле 2023 года закрыла сделку по продаже локальных активов сети KFC российской компании "Смарт сервис", бывшей с 2011 года одной из франчайзи корпорации, и покинула российский рынок. Новые владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's. В настоящее время этими брендами в России управляет "Юнирест", которая принадлежит "Смарт сервис".