Bronevik.com: в 2025 году более трети бронирований отелей совершили спонтанно

Это во многом связано с увеличением числа коротких поездок и путешествий выходного дня, а также с развитием соседского туризма, объяснила исполнительный директор компании Марина Гончаренко

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более трети - 35% - бронирований туристического жилья в России в 2025 году были совершены за день или в день заезда. Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik.com, с которым ознакомился ТАСС.

"Россияне все чаще откладывают выбор туристического жилья на последний момент: на спонтанные бронирования, то есть сделанные за день или в день заселения, пришлось 35% всех заказов по стране. Годом ранее этот показатель составлял 33%", - рассказали в компании.

Внутри этого сегмента наибольшую долю заняли бронирования, оформленные непосредственно в день заезда, на них пришлось 22% заказов. Еще 13% туристов выбирали отели за сутки до начала поездки. Всего количество спонтанных бронирований выросло на 6% год к году, сообщили эксперты.

"При этом именно такие заказы оказались наиболее выгодными: их средний чек составил 4,3 тыс. руб. за ночь, тогда как средняя стоимость ночи по всем бронированиям достигла 5,2 тыс. руб. за ночь", - отмечается в исследовании.

