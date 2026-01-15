В Коми средняя сумма микрозайма предпринимателям возросла на 33%

Она увеличилась до 2,4 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Микрозаймы для предпринимателей в Коми за счет АО "Микрокредитная компания Республики Коми" в среднем увеличились за 2025 год на 33% - до 2,4 млн рублей. В целом за 2025 год было предоставлено 154 микрозайма на 366,4 млн рублей для 136 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, сообщили ТАСС в Минэкономразвития региона.

"За 2025 год было предоставлено 154 микрозайма на развитие бизнеса на сумму 366,4 миллиона рублей, получателями стали 136 субъектов МСП и самозанятых граждан. Средняя сумма микрозайма составила 2,4 миллиона рублей", - сообщили в министерстве.

За 2024 год АО "Микрокредитная компания Республики Коми" предоставило 251 микрозаймов на сумму 458,2 млн рублей, получателями стали 205 субъектов МСП и самозанятых граждан. Средняя сумма микрозайма составила 1,8 млн рублей.

Снижение количества микрозаймов, и соответственно, их получателей обусловлено увеличением средней суммы микрозайма и ограниченным объемом денежных средств, находящихся в распоряжении микрокредитной компании Коми, уточнили в региональном Минэкономразвития.

В Коми насчитывается 25,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, а количество занятых в сфере МСП составляет треть трудоспособного населения региона. За 2025 год число занятых в сфере предпринимательства в Коми увеличилось на 8,2%, до 110 тыс.