Цена нефти Brent на ICE снижается на 3,2%

По данным на 08:12 мск, ее стоимость достигла $64,35 за баррель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE снижается более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 08:12 мск, стоимость Brent снижалась на 3,26%, до $64,35 за баррель.

К 08:27 мск Brent замедлил снижение до $64,42 за баррель (-3,16%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2026 года снижался на 3,17% - до $59,92 за баррель.