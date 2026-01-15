В КЧР вернули в госсобственность около 150 га земли на 471 млн рублей

В числе фигурантов дел бывшие главы сельских поселений, незаконно отчуждавшие земельные участки

ЧЕРКЕССК, 15 января. /ТАСС/. Около 150 га земли стоимостью свыше 471 млн рублей вернули в Карачаево-Черкесии (КЧР) в собственность государства в рамках расследованных в 2025 году уголовных дел. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по республике Владимир Хорольский.

"Согласно материалам уголовных дел, которые находились в производстве следователей управления в 2025 году, в частную собственность незаконно было отчуждено более 250 га земли. Большая часть земельных участков арестованы. В муниципальную и федеральную собственность в прошлом году удалось вернуть порядка 16 участков общей площадью около 150 га стоимостью свыше 471 млн рублей. Работа в этом направлении будет продолжена", - сказал собеседник агентства.

В числе фигурантов бывшие главы сельских поселений, незаконно отчуждавшие земельные участки, в том числе в курортной зоне. "В 2025 году, в частности, было возбуждено уголовное дело о махинации с 17 земельными участками на территории государственного лесного фонда в поселке Пхия общей площадью более 5 га. Их рыночная стоимость - свыше 286 млн рублей", - отметил Хорольский.