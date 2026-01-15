СК разработал свои программы по распознаванию лиц

© Михаил Почуев/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета располагают собственными программами по распознанию лиц и анализу цифровых следов для расследования киберпреступлений. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования СК РФ.

"В специализированном подразделении ГСУ по расследованию киберпреступлений используются самостоятельно разработанные программные решения по распознаванию лиц, имеются возможности для аналитики больших массивов данных и поиска информации, исследования цифровых следов", - сказал он.

По его словам, для раскрытия IT-преступлений следователи применяют различные технологии. "Активно применяется программа Росфинмониторинга, позволяющая отслеживать криптовалютные операции. Также налажено взаимодействие с крупнейшими IT-компаниями России, в ходе которого определяются пути решения сложных технических вопросов, возникающих в ходе расследования", - отметил Бастрыкин, подчеркнув, что ведомство продолжит развивать эту сферу деятельности.

По данным главы СК, за три года сотрудники ведомства расследовали 34,5 тыс. IT-преступлений, большая часть из них - хищения и преступления в сфере экономической деятельности. "9 096 преступлений - это хищения, на втором месте - преступления в сфере экономической деятельности - 5 854, на третьем - в сфере оборота наркотиков - 4 040", - сообщил он. Бастрыкин добавил, что злоумышленники пользуются возможностью трансграничного совершения преступлений из юрисдикции недружественных стран с использованием средств анонимизации. "Самым новым вызовом для следователей является применение преступниками искусственного интеллекта для совершения противоправных действий, например, для подделки голоса и изображения человека при телефонных разговорах с предполагаемой жертвой", - уточнил глава СК.

Рост преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является сопутствующим фактором технического прогресса, отметил Бастрыкин. "Ситуация требует регулярного совершенствования средств и методов противодействия со стороны правоохранительных органов", - подчеркнул он.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00.