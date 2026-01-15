Во Владивостоке в 2025 году ввоз иномарок для личного пользования вырос на 62%

В топ-5 марок вошли Toyota, Honda, KIA, BMW, Hyundai

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Владивостокская таможня оформила ввоз более 347 тыс. иномарок для личного пользования в 2025 году, что на 62% больше по сравнению с 2024 годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

"В 2025 году Владивостокская таможня оформила ввоз 347 436 транспортных средств для личного пользования, в 2024 году было оформлено 271 438 транспортных средств. При этом в декабре 2025 года было оформлено 25 220 транспортных средств, в декабре 2024 года количество машин составило 20 984", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что больше всего ввозят автомобилей из Японии и Южной Кореи.

"В топ-5 марок, ввозимых в 2025 году, вошли Toyota, Honda, KIA, BMW, Hyundai", - указано в сообщении.

В декабре 2025 года сообщалось о рекордном объеме ввоза импортных автомобилей в Россию через Приморский край в октябре и ноябре перед увеличением утилизационного сбора. В связи с повышенной нагрузкой пограничные переходы работали в усиленном режиме. Спрос увеличился на автомобили, которые ранее ввезли с целью перепродажи.