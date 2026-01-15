На дорогах России к 2028 году будут работать свыше 300 беспилотных грузовиков

В 2026 году парк беспилотных грузовиков вырастет с 90 до 111 машин, отметил глава Минтранса Андрей Никитин

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 300 беспилотных грузовиков будут курсировать на российских дорогах к 2028 году, сообщил в интервью ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин.

По его словам, в 2026 году парк беспилотных грузовиков вырастет с 90 до 111 машин.

"Приоритет здесь отдаем грузовому транспорту. Сейчас на дорогах работают более 90 высокоавтоматизированных грузовиков, и их количество планируется увеличить до 111 в 2026 году и до 313 к 2028 году", - сказал министр, отвечая на вопрос о ключевом направлении развития беспилотников в 2026 году.

Министр напомнил, что такие грузовики уже работают на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД, а в 2026 году планируется их запуск на трассе М-12 "Восток".

Он также добавил, что внедрение автономного транспорта пока эффективнее на закрытых территориях с предсказуемыми маршрутами, чем в крупных городах с интенсивным движением.

