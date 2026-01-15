FT: мэр Лондона допускает, что использование ИИ может обернуться безработицей

Мэр Лондона Садик Хан © Justin Tallis - WPA Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Использование искусственного интеллекта (ИИ) в Лондоне может привести к массовой безработице, если не принять упреждающих мер. Такое мнение выразит мэр Лондона Садик Хан в ежегодной речи в резиденции главы лондонского Сити.

Выдержки из выступления мэра приводит газета Financial Times (FT). ИИ "позволит трансформировать государственные услуги, значительно повысить производительность и решить некоторые из самых сложных задач", однако воздействие технологии на рынок труда будет "просто колоссальным", предупреждает Хан.

Министрам предстоит, по словам мэра, сделать выбор - "использовать потенциал ИИ в качестве сверхвозможности для позитивных преобразований и созидания, или сдаться ему, сидеть сложа руки и наблюдать, как он превращается в оружие массового уничтожения рабочих мест".

Городские власти создают рабочую группу "по ИИ и будущему рынка труда", в которую войдут эксперты из промышленной сферы и представители правительства для оценки потенциального влияния технологических изменений на рынок труда столицы. Также будет организовано бесплатное обучение искусственному интеллекту для лондонцев. Согласно опросу мэрии, половина лондонских работников ожидают, что ИИ так или иначе повлияет на их работу в течение следующих 12 месяцев. Использование таких технологий приведет, как утверждают эксперты, к сокращению штата в каждой четвертой крупной британской компании.

Экономисты и технологи расходятся во мнениях относительно влияния ИИ на рынок труда, отмечает FT. Некоторые руководители компаний, занимающихся ИИ, такие как Дарио Амодей из Anthropic, предсказывают, что новейшие технологии могут привести к "апокалипсису рабочих мест" в таких областях, как юриспруденция, консалтинг и финансы. Согласно исследованию американского финансового конгломерата Citigroup, ИИ может привести к автоматизации 54% рабочих мест в банковской сфере.

Однако некоторые экономисты полагают, что предупреждения о влиянии ИИ на рынок труда преувеличены. Исследование, проведенное в 2025 году экспертами Лаборатории бюджета Йельского университета и Института Брукингса, показало, что инструменты ИИ пока не оказали существенного влияния на рынок труда США по сравнению с предыдущими новыми технологиями. Специалисты также не получили убедительных доказательств того, что подобные инструменты приводят к потере работы.