ВТБ: в России в 2025 году выдачи автокредитов упали на четверть

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские банки в 2025 году выдали автокредиты на сумму 1,7 трлн рублей, это на четверть ниже итогов 2024 года. Такую предварительную оценку привели эксперты ВТБ.

"По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2025 года российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 1,7 трлн рублей. Это на четверть ниже показателя предыдущего года. Пик продаж пришелся на октябрь, когда выдачи на 27% превысили результат за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. При этом доминирующие позиции на рынке автокредитования сохранили российские и китайские автомобили.

В январе 2026 года, по предварительной оценке ВТБ, объем выдач автокредитов может составить около 116 млрд рублей, что на 36% превысит результат января 2025 года. Росту спроса способствуют традиционные дилерские скидки и эффект "прошлогоднего" автомобиля, считают в ВТБ. В целом в 2026 году продажи автокредитов, как ожидает ВТБ, останутся на сопоставимом с прошлым годом уровне.