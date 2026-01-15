Пашинян просит РФ принять решение по восстановлению ж/д в Турцию и Азербайджан

Говоря о сроках осуществления восстановительных работ на железнодорожных путях, армянский премьер-министр отметил, что после подписания рамочного соглашения между Арменией и США по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", надлежащий срок - в ближайшее время

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Сергей Булкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 15 января. /ТАСС/. Армения просит партнеров из России принять решение по части осуществления восстановительных работ на участках железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. Об этом на брифинге в Ереване заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Да, этот вопрос обсуждался. Я также обсуждал этот вопрос с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным], также была возможность у вице-премьера Армении поговорить об этом с зампредседателя правительства РФ. Мы ожидаем реакции наших партнеров из Российской Федерации", - сказал армянский премьер на вопрос, обсуждались ли с Россией сроки восстановления железной дороги к границам с Азербайджаном и Турцией.

Говоря о сроках осуществления восстановительных работ на железнодорожных путях, Пашинян отметил, что после подписания рамочного соглашения между Арменией и США по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) надлежащий срок - в ближайшее время. "Надлежащий срок - сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас. Протекают процессы, о которых вы будете информированы, и эти процессы предполагают, чтобы это было сделано по возможности быстро. И мы просим наших партнеров из России принять решение по этому вопросу", - сказал армянский премьер.

На уточнение, обсуждался ли вопрос привлечения России к TRIPP, армянский премьер вновь повторил, что это проект между Арменией и США и вопрос об участии третьей стороны должны решать обе стороны. При этом он назвал естественным, что соседи так или иначе будут вовлечены в проект, но не в качестве акционеров. "Что касается России, - продолжил Пашинян. - На данном этапе мы просим российских партнеров в срочном порядке восстановить железную дорогу на участках "Ахурик", "Ерасх", также железнодорожную инфраструктуру Иджевана".

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости восстановления железных дорог из Армении в Азербайджан и Турцию. В этом ключе он попросил российских партнеров осуществить восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке Иджеван.