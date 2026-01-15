Начальником управления по международному сотрудничеству в МЭР назначили Софью Литвинову

Она ранее занимала должность заместителя директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Начальником нового управления по международному сотрудничеству в области изменения климата Минэкономразвития России назначена Софья Литвинова, которая ранее занимала должность заместителя директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства.

"Решение создать управление по международному сотрудничеству в области изменения климата направлено на усиление переговорной позиции России на всех площадках, где формируется международное климатическое регулирование", - говорится в сообщении министерства.

В соответствии с постановлением Министерство экономического развития стало национальным координатором работы с Рамочной конвенцией ООН по борьбе с изменением климата, Киотским протоколом к ней и Парижским соглашением.

В ведомстве подчеркнули, что российская экономика должна быть адаптирована к глобальному энергопереходу, необходимо сокращать выбросы парниковых газов и выйти науглеродную нейтральность к 2060 году при сохранении экономического роста.

В Минэкономразвития полагают, что создание управления по международному сотрудничеству в области изменения климата позволит более эффективно представлять позицию России на международных площадках и содействовать доступу к международным углеродным рынкам.

В новой должности Литвинова будет курировать организацию работы российской делегации на международных климатических конференциях, проведение переговоров, а также осуществлять подготовку соглашений с другими странами в области климатической политики.

"Парижское соглашение определяет совместные усилия 195 стран по снижению выбросов парниковых газов. Стороны договора взяли на себя обязательства создавать и реализовывать национальные планы по сокращению выбросов парниковых газов, стратегии перехода на низкоуглеродную экономику. Однако многие государства уже используют климатическую повестку в качестве инструмента мирового технологического лидерства, а иногда и экономического давления. Создание новой структуры, курирующей международные вопросы климатической политики, будет содействовать усилению роли России в климатических инициативах", - прокомментировал заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.