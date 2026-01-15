В РФ из Абхазии экспортировали 31,3 тыс. тонн мандаринов

В то же время показатели по экспорту лимонов и апельсинов выше, сообщила пресс-служба абхазского Государственного таможенного комитета

СУХУМ, 15 января. /ТАСС/. Более 31 тыс. тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию с начала цитрусового сезона, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии.

Цитрусовый сезон начинается обычно в октябре и длится почти до февраля. Пик сезона приходится на декабрь. Цитрусовые - одна из главных экспортных позиций Абхазии. По данным министерства сельского хозяйства, до конца сезона планируется экспортировать 33 тыс. тонн абхазских мандаринов.

"С начала сезона в Россию было экспортировано 31 304 тонны мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 36 912 тонн мандаринов. В то же время показатели по экспорту лимонов и апельсинов выше. Если в аналогичный период прошлого года было вывезено 407 тонн лимонов, то в настоящее время - 923 тонны, апельсинов экспортировано на 51 тонну больше - 302 тонны", - сообщили в пресс-службе.

Что касается фейхоа и хурмы, то их в 2025 году вывезли больше, чем в 2024 году. Фейхоа экспортировали в количестве 1 266 тонн (1 098 тонн в 2024 г.), хурмы - 509 тонн (248 тонн в 2024 г.).

Как сообщил ТАСС начальник таможенного поста "Псоу" Алиас Хишба, после наступления Нового года на границе ситуация спокойная, машин с цитрусовыми становится меньше, поэтому нет и очередей. Цитрусовый сезон близится к завершению.