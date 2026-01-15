ТПП РФ не видит оснований для обстоятельств форс-мажора по сделкам с Венесуэлой

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин отметил, что по мере развития ситуации будет формироваться понимание того, какие ограничения могут действовать

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Оснований для признания обстоятельств форс-мажора по внешнеторговым сделкам с Венесуэлой на сегодняшний день нет. Об этом сообщил журналистам глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"У палаты есть право, которым она наделена правительством страны, - выдавать документы об обстоятельствах форс-мажора. В последнее время к нам обращаются предприниматели с вопросом, есть ли по Венесуэле форс-мажор или нет. На сегодняшний день никаких обстоятельств, которые мы могли бы считать форс-мажорными, пока нет", - сказал он.

Катырин подчеркнул, что по мере развития ситуации будет формироваться понимание того, какие ограничения могут действовать.

Как сообщили в ТПП РФ, с начала 2020 года по настоящее время в системе торгово-промышленных палат предпринимателям было выдано около 2 тыс. сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым сделкам.

"Существенный рост обращений по внешнеэкономическим контрактам пришелся на 2022 год после введения санкций. До этого всплеск фиксировался в период пандемии в 2020 году", - отметили в палате.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп ранее заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.