Минэнерго Сербии: переговоры о будущем NIS должны завершиться до конца недели

Важно подписать обязывающее соглашение, отметила сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 15 января. /ТАСС/. Белград, венгерский концерн MOL и российские владельцы доли в компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") намерены завершить переговоры о ее будущем до конца текущей недели. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Мы с Сийярто обсудили переговоры, которые ведутся между российскими владельцами "Нефтяной индустрии Сербии", венгерской компанией MOL и некоторыми другими потенциальными партнерами, и цель состоит в том, чтобы завершить эти переговоры к концу этой недели и подписать обязывающее соглашение", - отметила глава сербского Минэнерго.

По словам Джедович-Ханданович, после подписания юридически обязывающего соглашения о передаче права собственности на долю российских акционеров в NIS Белград направит в Минфин США запрос о продлении лицензии на операционную деятельность компании.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Глава Минфина Сербии на внеочередном заседании правительства 16 ноября прошлого года призвал президента страны Александара Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Минэнерго Сербии сообщило 31 декабря прошлого года, что NIS получила лицензию Минфина США на продолжение работы до 23 января. Позднее Вучич заявил, что он ожидает от Вашингтона продления лицензии на деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" после предоставления американской стороне обязательных к исполнению условий контракта о продаже российской доли в ней.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).