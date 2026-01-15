Депутат ЕП Пюрнер предупредил о риске хищения выделенных Киеву €90 млрд

Представитель партии "Союз Сары Вагенкнехт" поинтересовался, "на что в частности должен и может быть использован этот кредит"

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Европейский депутат от Германии и представитель партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) Фридрих Пюрнер направил в Совет ЕС вопросы о том, для чего именно предназначен выделенный ЕС кредит Украине и не подстегнет ли он коррупцию в стране.

"На что в частности должен и может быть использован этот кредит? Какие меры бюджетного контроля будут осуществляться, кем и в какие сроки в отношении фактического использования средств, и как ЕС <...> обеспечит, чтобы эти средства не привели к дальнейшей коррупции на Украине", - говорится в тексте запроса.

14 января Еврокомиссия представила юридические предложения по финансированию Киева на 2026-2027 годы на сумму €90 млрд, из которых на вооружения пойдет €60 млрд, а на бюджетные нужды - €30 млрд. Первые деньги должны быть направлены уже в апреле.