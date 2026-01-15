МВФ: ситуация вокруг Венесуэлы и Ирана не влияет на нефтяные рынки

Международный валютный фонд уделяет внимание всему происходящему на мировых рынках энергоносителей и особенно ценам на нефть, отметила официальный представитель фонда Джули Козак

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Напряженность вокруг Венесуэлы и Ирана пока не привела к значительным изменениям стоимости нефти, но Международный валютный фонд (МВФ) внимательно следит за тем, как происходящее скажется на мировых рынках энергоносителей. Об этом заявила, отвечая на вопрос ТАСС, официальный представитель фонда Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

"Сейчас я могу сказать, что мы, безусловно, следим за всем этим очень пристально, - сказала она. - Мы уделяем большое внимание всему происходящему на мировых рынках энергоносителей и особенно ценам на нефть. Прямо сейчас мы не видели очень значимого влияния на стоимость нефти, но, как я сказала, мы следим очень пристально и будем искать признаки изменений на этих рынках".

Американский президент Дональд Трамп 13 января выразил уверенность в том, что поставки нефти из Венесуэлы в США приведут к снижению стоимости энергоносителей как на американском, так и на мировых рынках. 6 января он заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он.

Трамп также ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Ирана.