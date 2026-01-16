Алиханов: госкорпорации будут переводить предприятия на безлюдное производство

Такая мера позволит повысить уровень технологического суверенитета и производительности труда, сообщил министр промышленности и торговли

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим почти полностью автоматизированного производства, работающего без присутствия человека, для повышения уровня технологического суверенитета и производительности труда. Об этом "Ведомостям" рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

"Это один из элементов повышения производительности, - подчеркнул министр изданию. - У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов".

По словам Алиханова, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) уже заканчивает первую очередь роботизации на заводе в Рудневе. Вторая очередь будет завершена в 2027 году, добавил он. "По сути, это полный перевод под темное производство", - подчеркнул министр. Каким именно госкорпорациям адресовано поручение не уточняется.

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов рассказал изданию, что в госкорпорации стремятся "роботизировать максимально, насколько это возможно". По его словам, в настоящее время в Ростехе есть не полностью темное, но высоко роботизированное производство на "Камазе".

"Там только операторы работают, остальное все делают роботы", - уточнил Чемезов. Кроме того, он отметил, что Ростеху ранее приходило соответствующее поручение Минпромторга.