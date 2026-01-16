В ГД рассказали о праве на перерасчет при плохой работе управляющей компании

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Собственники жилья в многоквартирных домах (МКД) могут требовать перерасчета платы за содержание общедомового имущества при некачественной работе управляющей компании. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева ("Единая Россия").

В обязанности управляющей компании входит содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, например, уборка подъездов, двора.

"Если в акте [сдачи-приемки оказанных услуг] написано, что работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в должном объеме, за этим следует перерасчет платы за содержание и текущий ремонт МКД", - подчеркнула Разворотнева.

Она уточнила, что для систематического контроля со стороны жильцов за работой управляющей компании (УК) нужно выбрать совет дома и на общем собрании наделить председателя правом подписывать акты сдачи-приемки работ по договору управления. Уже принята и скоро начнет действовать норма, согласно которой "выбранный председатель совета дома без специального решения собственников сможет подписывать такие акты", отметила депутат.

На сегодняшний день граждане имеют право выбрать новую управляющую компанию не ранее чем через год. Исключение составляют ситуации, когда компания не выполняет условия договора управления. "Акты, в которых зафиксирована некачественная работа УК, помогут в случае, если жильцы захотят сменить ее раньше срока. Сменить УК можно на общем собрании собственников, при этом проголосовать за новую организацию должны не менее 50% всех собственников помещений в доме", - заключила собеседница агентства.