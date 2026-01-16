Депутат Немкин: разговоры о якобы взломе Max выглядят осознанным вбросом

Злоумышленники пытаются подорвать доверие подобными заявлениями, считает член комитета Госдумы по информационной политике

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Разговоры о якобы полном взломе национального мессенджера Max выглядят осознанным вбросом, а злоумышленники пытаются подорвать доверие подобными заявлениями. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Разговоры о "полном взломе" Max выглядят не просто ошибкой, а осознанным вбросом. Когда платформа работает на отечественной технологической базе, под постоянным контролем специалистов по кибербезопасности и в связке с государственными структурами, организовать массовую утечку данных технически невозможно. Единственное, что остается злоумышленникам, - это пытаться подорвать доверие к таким сервисам через фейки и информационные атаки", - сказал депутат.

Он отметил, что национальный мессенджер изначально строился как закрытая и суверенная цифровая платформа и вся инфраструктура размещена на российских серверах, под российской юрисдикцией и с использованием отечественных технологических решений. Это, по словам депутата, принципиально отличает его от сервисов, которые опираются на зарубежные облака и сторонние компоненты, где контроль над данными во многом условный. "С точки зрения кибербезопасности такая архитектура резко сокращает саму возможность масштабного взлома. Когда данные не "гуляют" по внешним дата-центрам и не обрабатываются иностранными провайдерами, у злоумышленников просто нет точки входа, через которую можно получить доступ к массивам пользовательской информации. Именно поэтому попытки приписать Max утечки в форматах, которых у него в принципе не существует, выглядят как грубый фейк", - отметил парламентарий.

Вместе с тем, Немкин указал, что не менее важной составляющей является и постоянный мониторинг со стороны Центра безопасности Max. "Платформа работает в режиме 24/7, сочетая автоматические системы выявления аномалий и ручную работу аналитиков. Любая подозрительная активность мгновенно фиксируется, проверяется и, при необходимости, блокируется. Это не разовая проверка "после скандала", а непрерывный процесс, встроенный в саму архитектуру сервиса", - добавил он.

Также депутат отметил взаимодействие платформы с правоохранительными органами и пояснил, что Max не является частным мессенджером, а элементом национальной цифровой инфраструктуры. "Поэтому выявление мошеннических сетей, фишинговых атак и попыток компрометации ведется совместно с МВД и профильными подразделениями. Практика показывает, что эта модель работает - десятки преступников уже задержаны, сотни тысяч вредоносных аккаунтов заблокированы", - заключил Немкин.

14 января телеграм-каналы распространили информацию о якобы полном взломе Max. Анонимный хакер заявил о том, что произошла утечка данных более 15 млн человек. В пресс-службе Max информацию опровергли, назвав ее ложной и не подтвердили утечку данных.