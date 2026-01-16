"Островок": в РФ в 2026 году на 10% чаще снимали жилье на новогодние праздники

В Рязани и Владикавказе квартиры, номера и дома арендовали примерно в два раза чаще, чем годом ранее

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Число состоявшихся заездов в объектах размещения по России в прошедшие новогодние праздники выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

"Число состоявшихся заездов в объектах размещения по России в эти новогодние праздники (26 декабря - 11 января) выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. Наиболее высокую динамику бронирований среди российских направлений показали Рязань - на 56%, Владикавказ - на 52%, Смоленск и Коломна - на 45%", - сообщил собеседник агентства.

На четвертом месте по динамике заездов расположились Тверь и Ярославль с ростом год к году на 41%, замыкает пятерку лидеров Кострома, где число посещений выросло на 39%. В Суздале рост составил 27%, в Туле - 25%, Пскове и Владимире - 22%, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге - 20%, Казани - 18%.

По зарубежным направлениям прирост бронирований составил 52%. Доля заграничных направлений в структуре бронирований сервиса составила 18%, по сравнению с 2025 годом показатель вырос на 4 процентных пункта - в новогодние дни 2024-2025 годов она составляла 14%. Сильнее всего - почти в три раза - выросло число бронирований в Абхазии, во Вьетнаме - в 2,5 раза, в Казахстане, Узбекистане и ОАЭ - также в два раза.

Динамика цен

Средняя стоимость ночи в состоявшихся бронированиях на новогодние праздники по России была на уровне 7,3 тыс. рублей, что на 3% выше, чем в 2025 году - 7,1 тыс. рублей. Наибольшую динамику показала Кострома: +25% год к году, до 10 тыс. рублей, Рязань - +29%, до 6,1 тыс. рублей, Смоленск и Псков - +17%, до 5,4 тыс. рублей и 5,8 тыс. рублей соответственно. Средний чек на номер в Коломне вырос за год на 15%, до 7,8 тыс. рублей, в Ярославле, Владимире и Нижнем Новгороде - на 14%, до 8,4 тыс., 8,2 тыс. и 8,8 тыс. рублей соответственно. Снижение цен наблюдалось в Екатеринбурге и Владикавказе - на 2% год к году, до 5,5 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно.

За рубежом динамика цен на объекты размещения показала снижение на 11% год к году - до 12,1 тыс. рублей против 13,6 тыс. рублей в сезоне 2024-2025 годов. Самое сильное падение показал Узбекистан - на 19% - до 5,8 тыс. рублей за ночь, а также Казахстан и Вьетнам - по 17%, до 5,5 тыс. и 7,1 тыс. рублей соответственно. В Абхазии и ОАЭ отмечалось снижение на 9%, до 5,8 тыс. и 26,1 тыс. рублей соответственно.