Минтранс не видит оснований для увеличения скоростного лимита на платных дорогах

Лимит в 150 км/ч является более чем достаточным, отметил глава ведомства Андрей Никитин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин не видит оснований для увеличения максимально разрешенной скорости на платных дорогах с нынешних 130 км/ ч. Об этом министр сообщил в интервью ТАСС.

"Нет. Потому что с нештрафуемым порогом скорости в 20 км/ч эти 130 км/ч превращаются практически в 150 км/ч. Я считаю, что 150 км/ч - это более чем достаточно", - сказал Никитин, отвечая на вопрос о целесообразности такого повышения.

При этом министр отметил, что ведомство рассматривает возможность поднять лимит на других трассах, где он ниже. "Например, по "Тавриде" максимально разрешенная скорость сейчас составляет 90 км/ч. И мы будем рассматривать возможность повышения скорости на некоторых участках до 110-120 км/ч. Объективно это возможно", - сказал глава Минтранса.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января в 09:00 мск.