Городецкий узел запустят в режиме временной эксплуатации в 2026 году

По словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, также планируется поэтапное введение во временную эксплуатацию отдельных объектов Багаевского гидроузла с учетом их готовности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Запуск Городецкого гидроузла на Волге в Нижегородской области в режиме временной эксплуатации планируется на этот год, сообщил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"В режиме временной эксплуатации в 2026 году будет запущен Городецкий гидроузел в районе Нижнего Новгорода", - сказал он.

По словам Никитина, в 2026 году также планируется поэтапное введение во временную эксплуатацию отдельных объектов Багаевского гидроузла с учетом их готовности, что позволит на два года раньше повысить пропускную способность Нижнего Дона на 3 млн тонн, до 18 млн тонн.

Городецкий гидроузел расположен в 442 км от Рыбинского и в 333 км от Чебоксарского гидроузлов, рядом с городами Заволжье и Городец Нижегородской области, примерно в 55 км от областного центра.

Сейчас гидроузел реконструируют - проводят дноуглубление и возводят дополнительную шлюзовую камеру для увеличения грузооборота и пассажирооборота на Волге. Реконструкцию шлюзов планируется завершить в 2027 году.

Летом 2025 года движение судов через Городецкий гидроузел останавливали на несколько дней из-за обрушения оголовки камеры 15-го и 16-го шлюзов.

О Багаевском гидроузле

Строительство Багаевского гидроузла на Дону в Ростовской области идет с 2018 года. Общая стоимость работ по созданию объекта составляет 35,9 млрд рублей, он поможет решить проблему сохранения водных ресурсов Цимлянского водохранилища и нехватки воды в регионе. Кроме того, ожидается увеличение пропускной способности на всем протяжении магистральных водных путей до 25 млн тонн в год.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 19 января в 09:00 мск.