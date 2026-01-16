Янтарный комбинат выставит рекордное количество лотов на первый аукцион года

Это связано с возросшим спросом на янтарь на внутреннем рынке

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 января. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") выставит на первый в 2026 году аукцион рекордное количество лотов янтаря - сразу 190 позиций балтийского самоцвета с различными видами и фракциями солнечного камня. Это связано с возросшим спросом на янтарь на внутреннем рынке, сообщили в пресс-службе предприятия.

"По сравнению с прошлым годом общее число лотов на первом в наступившем новом году увеличили вдвое. Торги пройдут 2 февраля в онлайн-формате на электронной площадке биржи АО "Восточная биржа имени В. В. Николаева". Аукцион станет первым из одиннадцати, которые Янтарный комбинат планирует организовать в 2026 году для российских переработчиков. Он призван максимально удовлетворить запрос внутреннего рынка", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что общее число лотов и вес представленного янтаря на торгах вырастут с прошлогодних 90 и 2 тонн до нынешних 190 и 4,5 тонн соответственно.

На аукцион выставляется янтарь в лотах, сформированных как из отдельных сортов и фракций, так и включающих в себя сразу все виды и размеры янтаря из Приморского карьера, где ведется его добыча. Впервые в истории аукционов отдельными лотами будет представлен редкий каплевидный янтарь. Также участники торгов смогут приобрести уникальные необработанные инклюзы - янтарное сырье с включениями древних растений и насекомых.

"Мы наблюдаем рост спроса на солнечный камень на внутреннем рынке. По итогам прошлого года количество компаний, которые приобретают янтарь на аукционах, выросло с 50 до 62. Для того, чтобы переработчики могли гибко планировать работу своих производств и закупить необходимое сырье оптимального веса и стоимости, мы решили в качестве эксперимента сразу вдвое увеличить количество лотов на первом аукционе года", - отметил руководитель службы реализации янтарного сырья КЯК Максим Ломакин, слова которого приводит пресс-служба.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Восточная" и аукционах для переработчиков.