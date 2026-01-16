ЦБ продал юани на 10,2 млрд рублей с расчетами 15 января 2026 года

Объем продаж валюты на внутреннем рынке с расчетами 14 января также составил 10,2 млрд рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 15 января 2026 года на сумму 10,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем продаж валюты на внутреннем рынке с расчетами 14 января 2026 года также составил 10,2 млрд рублей.

Операции покупки и продажи иностранной валюты Банк России проводит на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте "юань - рубль".