В Подмосковье в 2025 году зарегистрировались свыше 240 тыс. самозанятых

Подмосковные самозанятые работают в таких сферах, как ремонт, пассажирские и грузовые перевозки, IT-сфера, бьюти-сфера, информационные услуги и другие

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 240 тыс. человек оформили свою деятельность в качестве самозанятого в прошлом году в Московской области. Всего же общее количество самозанятых в Подмосковье перешагнуло отметку в 1 млн, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"В прошлом году количество предпринимателей, ведущих бизнес в статусе самозанятых, в Московской области превысило отметку в 1 млн. По итогам 2025 года в Подмосковье зарегистрировано порядка 1,1 млн. Таким образом, за год в регионе было зарегистрировано 244,5 тыс. самозанятых", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что в прошлом году было зарегистрировано на 50 тыс. самозанятых больше, чем в 2024 году. Зиновьева подчеркнула, что такие показатели подтверждают востребованность статуса самозанятого среди предпринимателей.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона, подмосковные самозанятые работают в таких сферах, как ремонт, пассажирские и грузовые перевозки, IT-сфера, бьюти-сфера, информационные услуги и другие.