Эксперт Пичугин рассказал о действиях после проверки стивидорных компаний в ДФО

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории спутниковой океанологии и лазерного зондирования ТОИ ДВО РАН, за проверками и санкциями должны последовать технологические решения

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Проверка Дальневосточной транспортной прокуратуры в части соблюдения стивидорными компаниями законодательства при перевалке угля в портах ДФО необходима, но вслед за ней и санкциями должны последовать технологические решения выявленных нарушений, так как проблема загрязнения морей угольной пылью реальна. Об этом ТАСС сообщил кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории спутниковой океанологии и лазерного зондирования ТОИ ДВО РАН Михаил Пичугин.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку угольных стивидорных компаний по соблюдению предприятиями законодательства при перевалке угля в морских портах в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Сахалинской и Магаданской областях, а также в Чукотском автономном округе.

"Проблема загрязнения моря угольной пылью реальная и научно обоснованная. И в случае, если есть признаки загрязнения, то, конечно же, нужен контроль, нужна проверка. Но сама по себе проверка [Дальневосточной транспортной прокуратуры] и какие-то санкции после этого, наверное, проблему не решают. За санкциями должны последовать какие-то технологические решения. Например, закрытый способ хранения и погрузки, как это реализовано в Бохайском заливе - там эта проблема решается в том числе и такими методами", - сказал он.

Пичугин отметил, что, согласно проведенным исследованиям в заливе Находка, угольная пыль, попадающая в воду при открытой перевалке угля в портах, оказывает негативное воздействие на морские экосистемы: снижает прозрачность воды, нарушает процессы фотосинтеза у водорослей и может содержать тяжелые металлы.

"Спутниковые изображения высокого разрешения позволяют регистрировать эти загрязнения. В январе этого года мы уже видели несколько снимков, где вблизи порта погрузки видно угольный шлейф в заливе Посьета, который пересекает всю Новгородскую бухту", - уточнил он.